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Крылов: овертаймы в КХЛ не договорные, я в это вообще не верю

Крылов: овертаймы в КХЛ не договорные, я в это вообще не верю
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как он относится к ужесточению лимита на легионеров в следующем сезоне КХЛ и объяснил большое количество овертаймов в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я отношусь отрицательно к лимиту в принципе. Я всегда говорил, что только конкуренция порождает рост мастерства. Другое дело – какие легионеры. Здесь вопрос именно этот, а не количество. Не вижу смысла… Точнее, я вижу смысл тех людей, которые это делают. Но это не имеет отношения к росту мастерства лиги. А так, мне кажется, мы должны быть рады, если бы к нам с удовольствием приезжали мастера, в том числе обучали наших молодых хоккеистов. Решение принято. Мы просто берём под козырёк и делаем это. Следующий сезон планируем из расчёта трёх легионеров.

Я всегда был за лимит – по деньгам, то есть потолок. Если есть потолок, не может быть много легионеров. Это просто невозможно. Другое дело, что я бы их просто не ограничивал в количестве. Есть потолок, в рамках потолка подписываешь ростер. Ты можешь иметь три пятёрки талантливых молодых игроков и одну пятёрку легионеров. Эта синергия позволит тебе быть боеспособным коллективом. Потолок обеспечивает равные условия для всех.

Этот сезон, мне кажется, самый конкурентный среди всех сезонов КХЛ. Да, можно говорить о том, что упал уровень, но эти овертаймы, я уверен, не договорные. Команды где-то рядом, внутри ты чувствуешь ответственность, поэтому к концу много ничейных результатов. Если бы было три очка [за победу], было бы больше риска. Но раз так сложилось, мне кажется, просто внутри сидит. Это никакие не договорные вещи, я в это вообще не верю», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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