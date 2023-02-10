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Экс-форвард «Авангарда» объяснил, почему убрал со шлема российский флаг, играя в Чехии

Экс-форвард «Авангарда» объяснил, почему убрал со шлема российский флаг, играя в Чехии
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Российский нападающий «Слована» Никита Щербак рассказал, почему убрал со шлема российский флаг, когда играл в Чехии. В прошлом сезоне форвард выступал за «Маунтфилд» из города Градец-Кралове. В сентябре 2022 года Щербак не смог заключить новый контракт из-за проблем с продлением рабочей визы.

«Я должен быть осторожен, отвечая вам. Грустно видеть, что происходит на Украине. Никто в мире не хочет подобного, они не хотят, чтобы умирали люди. Мне хотелось хотя бы такой мелочью показать, что я с некоторыми вещами не согласен и не поддерживаю. Но я не люблю говорить о политике, я хочу сосредоточиться на хоккее и показать свою лучшую игру.

Сейчас сложнее играть в Европе, будучи российским хоккеистом? Да, сложнее. Это сказалось в Градце, где моя виза не была продлена из-за национальности. Это несправедливо, но они решили сделать так. Я больше ничего не мог с этим поделать. Я верю, что в будущем всё вернётся на круги своя», — приводит слова Щербака Sport Aktuality.

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