Никита Щербак рассказал, с каким давлением столкнулся в «Монреале»

Российский нападающий «Слована» Никита Щербак рассказал о давлении, с которым столкнулся в «Монреаль Канадиенс». Форвард был задрафтован «Хабс» в 2014 году под общим 26-м номером и играл за команду в сезоне-2017/2018.

«Монреаль — это место, где больше давления, чем в какой-либо другой точке мира. Его создают СМИ или страстные поклонники. Джерси «Канадиенс» имеет историческую ценность. Нелегко справиться с этим в молодом возрасте.



Слафковски? Я думаю, что он очень хороший хоккеист, несмотря на свой юный возраст. Он обладает хорошим телосложением и силой, он готов к НХЛ. Юрай будет великим игроком, ему просто нужно привыкнуть к этому. Монреаль сделал правильный шаг, выбрав его под первым номером. В 18 лет он справляется со всем превосходно.



Когда-нибудь думал, что, если бы меня задрафтовал менее известный клуб, могло бы быть больше шансов оставить свой след в НХЛ? Да, я думаю об этом, но это осталось в прошлом. Трудно предсказать, что было бы, если б другой клуб выбрал меня. Ни о чём не жалею, хотя надеялся подольше играть в НХЛ. Тем не менее у меня были травмы, плюс произошло несколько вещей, которые сыграли не в мою пользу. Но я благодарен за то, что смог надеть джерси «Монреаль Канадиенс», — приводит слова Щербака Sport Aktuality.