Лучший бомбардир «Торпедо» Кручинин внесён в список травмированных, Ян и Агостино выведены
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Американские нападающие «Торпедо» Кенни Агостино и Деннис Ян выведены из списка травмированных, сообщается в официальном телеграм-канале КХЛ.
В то же время в список внесены форварды Алексей Кручинин и Андрей Белевич.
Отметим, что Кручинин является лучшим бомбардиром нижегородцев и четвёртым — во всей КХЛ в нынешнем сезоне. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 52 очка.
Вернувшийся в состав Ян — третий бомбардир «Торпедо». Американский форвард набрал 36 (14+22) баллов в 44 матчах. У Агостино 10 (3+7) очков в 24 встречах, у Белевича — 14 (6+8) в 58 играх.
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