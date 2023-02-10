«Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо» и обогнал «Торпедо» на Западе

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Первый период закончился без голов. За 95 секунд до завершения второго игрового отрезка Максим Шалунов, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 53-й минуте Максим Берёзкин удвоил преимущество «Локомотива». Голкипер Даниил Исаев оформил шат-аут.

Благодаря этой победе ярославцы оторвались от москвичей на пять очков. Подопечные Игоря Никитина обогнали «Торпедо» и сравнялись по очкам с ЦСКА, разделив второе и третье места на Западе (84).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 13 февраля в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» 12 февраля примет ЦСКА.