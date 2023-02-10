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«Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо» и обогнал «Торпедо» на Западе

«Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо» и обогнал «Торпедо» на Западе
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Шалунов – 38:25 (5x4)   2:0 Берёзкин (Каюмов) – 52:48 (5x5)   3:0 Шалунов (Каюмов, Исаев) – 59:42 (en)

Первый период закончился без голов. За 95 секунд до завершения второго игрового отрезка Максим Шалунов, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 53-й минуте Максим Берёзкин удвоил преимущество «Локомотива». Голкипер Даниил Исаев оформил шат-аут.

Благодаря этой победе ярославцы оторвались от москвичей на пять очков. Подопечные Игоря Никитина обогнали «Торпедо» и сравнялись по очкам с ЦСКА, разделив второе и третье места на Западе (84).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 13 февраля в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» 12 февраля примет ЦСКА.

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