Форвард «Торонто»: играя против Овечкина, ты хочешь, чтобы всё побыстрее закончилось

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Алекс Керфут поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Он невероятный игрок. То, что он делает, невероятно и особенно. Ты всегда помнишь об этом.



Играя в меньшинстве, защитники не могут отвлекаться на тот факт, что на льду находится второй по результативности снайпер в истории НХЛ, но и не могут выбросить это из головы. Я думаю, что за эти годы команды пробовали разные способы остановить его. Очевидно, что без особого успеха.



Играя против таких парней, как Ови, ты хочешь, чтобы всё побыстрее закончилось, попытаться удержать его от броска, чтобы тебе не пришлось бросаться под один из его щелчков», — приводит слова Керфута The Athletic.