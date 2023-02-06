Овечкин: я не из тех, кто говорит, что идёт на рекорд Гретцки. Может случиться что угодно

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о погоне за достижением легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Капитан «столичных» может побить рекорд по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги.

«Когда обошёл Горди Хоу, рекорд Гретцки стал казаться более реальным? Нет, до сих пор нет. Может, когда я буду в 10–20 голах… Но пока что может случиться что угодно. Травма, всё что угодно. Я не из тех, кто будет говорить, что идёт на этот рекорд», — сказал Овечкин ESPN.

Напомним, сейчас россиянин отстаёт от великого рекорда на 82 шайбы. Достижение долгое время носило название «невозможное», поскольку считалось, что до Гретцки никто не сможет добраться. На счету канадца 894 гола, у Овечкина — 812.