Канадский защитник «Амура» поделился мнением о жизни в России

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли поделился мнением о жизни в России и игре в КХЛ. Кроме того, игрок обороны хабаровчан рассказал о своём любимом блюде в новой стране.

«Всё здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростёртыми объятиями. Классный коллектив, дружный, весёлый, появилось много друзей. Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне.



Долгие перелёты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций. Любимое блюдо? Борщ, это определённо», — приводит слова Ли Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач. Всего на счету канадца 19 очков. Ли с отрывом является лучшим защитником-бомбардиром «Амура» в текущем сезоне.