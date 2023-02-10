Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник «Амура» поделился мнением о жизни в России

Канадский защитник «Амура» поделился мнением о жизни в России
Комментарии

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли поделился мнением о жизни в России и игре в КХЛ. Кроме того, игрок обороны хабаровчан рассказал о своём любимом блюде в новой стране.

«Всё здорово, наслаждаюсь пребыванием здесь. Меня шикарно приняли, с распростёртыми объятиями. Классный коллектив, дружный, весёлый, появилось много друзей. Интересно путешествовать по стране, столько всего нового, поэтому рад буду продолжить здесь играть в следующем сезоне.

Долгие перелёты? Не проблема, живу один, поэтому попроще, увлекательно быть в поездке, столько новых эмоций. Любимое блюдо? Борщ, это определённо», — приводит слова Ли Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач. Всего на счету канадца 19 очков. Ли с отрывом является лучшим защитником-бомбардиром «Амура» в текущем сезоне.

Слова о низком уровне легионеров в КХЛ — бред. Сейчас иностранцы и тащат лигу Слова о низком уровне легионеров в КХЛ — бред. Сейчас иностранцы и тащат лигу
8
1
0
0
1
0
Поделиться
Теги Хоккей КХЛ ХК Амур •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023