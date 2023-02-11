Самсонов стал девятым в НХЛ за последние 50 лет по скорости достижения 70 побед

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов совершил 30 сейвов и оформил третий шат-аут в нынешнем сезоне. Для 25-летнего вратаря сегодняшний матч стал 115-м за карьеру в НХЛ. На этом отрезке он успел одержать 70 побед, что является одним из лучших результатов в НХЛ за последние 50 лет.
На этом временном интервале быстрее достигли аналогичной отметки только Крис Осгуд (101 матч), Мишель Ларок (107), Энди Муг (108), Боб Фрёзе (109), Игорь Шестёркин и Пит Питерс (по 112), а также Мэтт Мюррей и Антти Ниеми (по 114). Самсонов показал девятый результат и повторил показатель Фредерика Андерсена (115).
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