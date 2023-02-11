«Это было потрясающе». Тарасенко — о скандировании трибунами его имени перед дебютом

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал скандирование трибунами его имени перед началом матча с «Сиэтлом» (6:3).

«Я подумал, что ослышался. Но это было потрясающе. Это был очень тёплый приём», — сказал Тарасенко после матча.

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Напомним, этот матч стал первым для российского форварда Владимира Тарасенко в форме «Рейнджерс». Перед началом встречи болельщики стадиона хозяев «Мэдисон Сквер Гарден» устроили Тарасенко громкие овации. Лицо Тарасенко было отражено на льду клубной арены. Нападающий выкатился на площадку под приветствие фанатов.



По ходу матча Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Он отличился с передачи другого российского форварда Артемия Панарина и был признан первой звездой встречи.