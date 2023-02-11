«Никогда не испытывал такое в своей жизни». Тарасенко — о дебюте за «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от дебюта за клуб. Россиянин провёл матч в первом звене с Артемием Панариным и Микой Зибанеджадом, забросил шайбу и стал первой звездой встречи с «Сиэтлом» (6:3).
«Я не думаю, что когда-либо испытывал такое в своей жизни. Меня впервые обменяли в НХЛ… ну, я провёл 11 лет в одном городе и команде. Ребята очень тепло нас встретили. Все здесь были очень добры к нам.
Я знал, что Панарин и Зибанеджад могут отдать мне пас, поэтому просто пытался быть готовым. Думаю, иногда мы слишком заигрывались. Нам нравится играть друг с другом. Было много эмоций», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.
Болельщики клуба скандировали имя Тарасенко до и после матча.
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