«Никогда не испытывал такое в своей жизни». Тарасенко — о дебюте за «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от дебюта за клуб. Россиянин провёл матч в первом звене с Артемием Панариным и Микой Зибанеджадом, забросил шайбу и стал первой звездой встречи с «Сиэтлом» (6:3).

«Я не думаю, что когда-либо испытывал такое в своей жизни. Меня впервые обменяли в НХЛ… ну, я провёл 11 лет в одном городе и команде. Ребята очень тепло нас встретили. Все здесь были очень добры к нам.

Я знал, что Панарин и Зибанеджад могут отдать мне пас, поэтому просто пытался быть готовым. Думаю, иногда мы слишком заигрывались. Нам нравится играть друг с другом. Было много эмоций», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Болельщики клуба скандировали имя Тарасенко до и после матча.