Малкин обошёл Овечкина по скорости достижения 1200 очков в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Анахайм Дакс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Напомним, 36-летний российский нападающий является лишь четвёртым действующим хоккеистом лиги, кому покорился рубеж в 1200 очков. Россиянин набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге. Причём Малкин среди этих хоккеистов показал второй результат по скорости достижения 1200 очков, обогнав Александра Овечкина (1072) и Патрика Кейна (1130 матчей). Быстрее был лишь Сидни Кросби, который набрал 1200 очков за 927 матчей.
Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Убедительную победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
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