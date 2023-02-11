«Через три года закончу карьеру с 1500 очками». Малкин — о 1200-м балле в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями от достижения 1200 очков в НХЛ. Россиянин отдал две результативные передачи в матче с «Анахаймом» (6:3) и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Двенадцать сотен — хорошее число. Я проведу в лиге, возможно, ещё три года и выйду на пенсию, когда у меня будет 1500 баллов, это тоже хороший показатель. Однако, я уже забыл эти очки и готовлюсь к завтрашнему матчу с «Лос-Анджелес Кингз», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

Россиянин набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге и вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Малкин стал лишь четвёртым действующим хоккеистом лиги, кому покорился рубеж в 1200 очков.