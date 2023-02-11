Дебютировавший за «Рейнджерс» Тарасенко признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ выбрала трёх лучших игроков по итогам игрового дня в НХЛ.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В победном матче с «Сиэтл Кракен» россиянин отметился заброшенной шайбой уже во второй своей смене. Этот матч стал дебютным для нападающего за «Рейнджерс». 31-летний форвард провёл на площадке 13 минут и 58 секунд, отметившись двумя бросками, двумя заблокированными бросками и одним силовым приёмом с показателем полезности «+1».

Второй звездой дня признан канадский защитник «Питтсбурга» Пьер-Оливье Жозеф, забросивший две шайбы и сделавший голевую передачу в гостевом матче с «Анахаймом» (6:3).

Третья звезда дня — нападающий «Торонто» Джон Таварес, отметившийся дублем в гостевом матче с «Коламбусом» (3:0).