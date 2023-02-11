Момент, от которого мурашки по коже. 18 тысяч американцев устроили овацию русской звезде

Трибуны были взбудоражены ещё до начала игры, а когда Тарасенко забил в дебютном матче за «Рейнджерс», болельщики забились в экстазе.

Сутки с момента обмена Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» до его дебюта пролетели как одно мгновение. Ажиотаж в Нью-Йорке зашкаливал – ещё бы, команда получила прирождённого снайпера, да ещё и давнего друга Артемия Панарина, с которым они, как все ожидали, должны сыграться так, будто всегда играли вместе.

Они долго этого ждали – ещё в 2015 году, когда Панарин только собирался в НХЛ, Тарасенко агитировал руководство «Сент-Луиса» подписать его. Тогда не сложилось, но теперь это стало реальностью.

И, кажется, Нью-Йорк всю жизнь ждал Тарасенко. «Рейнджерс» здорово идут по сезону, идут третьими в Столичном дивизионе, при этом до конца пока не раскрылись, и Тарасенко должен помочь вывести их игру на новый уровень.

18 тысяч американских болельщиков пребывали в радостном предвкушении и уже до начала игры сделали всё, чтобы Владимир почувствовал их любовь – на представлении команд его встретили оглушительными овациями. От этого момента мурашки идут по коже.

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А когда он забил первым же броском, уже во второй смене, трибуны разразились кричалкой «Тарасенко, Тарасенко». «Он привёл «Мэдисон Сквер Гарден» в экстаз. Им надо так играть не только в одном матче, но главный участник мегаобмена может оказаться недостающим звеном в ведущей тройке «Рейнджерс» с Панариным и Зибанеджадом», — отметило издание Lohud.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Трибуны скандировали моё имя, правда? Я думал, мне послышалось. Это потрясающе. Меня очень тепло встретили, всё здорово. Когда ты играешь здесь в гостях, трибуны не слушаешь. Но когда ты здесь дома, то чувствуешь нереальную поддержку. Очень приятные ощущения играть здесь дома. Последние сутки – такого со мной никогда в жизни не было, это мой первый обмен в НХЛ. Ребята нас тепло встретили, но денёк сумасшедший.

Знал, что он может отдать пас, старался открыться под него. Сказал потом, что Мика остался без передачи. Но приятно забить вместе первый гол, надеюсь, дальше – больше. Мы получше узнаем друг друга, будем играть лучше. Иногда мы переигрывали, но нам нравится играть вместе. Много эмоций, я счастлив», — сказал Тарасенко.

«Понравился этот момент, отличный пас от Хлебушка, и Влади отлично завершил. Он быстро забил первый гол, это сильно помогло. Было весело», — сказал Зибанеджад.

«Всё прошло хорошо. Приятно, что он смог быстро забить и хорошо сыграл. Хороший матч, я доволен нашей игрой. Особо с Тарасенко не говорили перед игрой, объяснили пару моментов по нашей системе, по розыгрышу большинства, но ничего особенного. Просто хотели, чтобы он вышел и сыграл. Тарасенко – опытный парень, мы играем по похожей системе, что и «Сент-Луис». Сказал ему – выходи, играй, используй свой талант и мастерство.

Ещё утром увидел, что Тарасенко в приподнятом настроении. Забить во второй смене — отличный старт карьеры в «Рейнджерс». Он хороший игрок и поможет нашей команде», — отметил Галлан.

«Лучшее из дебюта Тарасенко – то, как хорошо смотрелись тройки нападения и бригады большинства. Первые три звена забили по голу в первом периоде, затем обе бригады большинства забили по голу. Галлана часто спрашивали, не хочет ли он изменить составы спецбригад, и переход Тарасенко стал идеальным катализатором», — пишет The Athletic.

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В конце болельщики горячо поприветствовали Тарасенко ещё раз, уже в качестве первой звезды матча. Такие же почести ему оказали и в раздевалке, выдав шляпу лучшего игрока. Так в жизни Владимира (и «Рейнджерс») начался новый период. Он надеется, что в конечном счёте это приведёт его к ещё одному Кубку Стэнли.