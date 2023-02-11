«Четыре года ждал появления финна в «Рейнджерс». Какко — о большом обмене с «Сент-Луисом»
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Финский нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко рад, что в команде наконец-то появился соотечественник. Благодаря обмену с «Сент-Луисом» состав «синерубашечников» пополнил защитник Нико Миккола.
«Четыре года я ждал, когда в команде появится ещё один финн. У меня всё хорошо в «Рейнджерс», ведь все мы здесь классные ребята. Но иногда просто приятно поговорить по-фински. К тому же я уже знаю Нико, он отличный парень», — цитирует Какко официальный сайт НХЛ.
Миккола дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом», в котором провёл 14 минут и четыре секунды, отметившись тремя малыми штрафами и заработав показатель полезности «-1». Всего в НХЛ на счету 26-летнего защитника 140 матчей и 20 (4+16) набранных очков с показателем полезности «-13».
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