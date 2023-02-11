Борис Майоров рассказал о последнем эфире в жизни своего брата

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал как был свидетелем последнего эфира своего брата Евгения Майорова, который после завершения карьеры хоккеиста, стал комментатором футбольных и хоккейных трансляций.

«С братом в эфире я никогда вместе не работал. Он ушёл из жизни в 97-м году после тяжелейшей болезни. Его последний комментарий был с катка в Сокольниках. Я сидел рядом с ним, смотрел хоккей и слушал его. Когда матч закончился, он снял гарнитуру и сказал: „Я больше не комментирую“. Настолько тяжело он ему дался», — передаёт слова Майорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Евгений Майоров скончался 10 декабря 1997 года на 60-м году жизни после продолжительной болезни моторных нейронов.