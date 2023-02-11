«Для него это вызов». Третьяк отреагировал на дебют Тарасенко за «Рейнджерс»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что российскому нападающему «Рейнджерс» Владимиру Тарасенко нужно вновь доказывать своё место в составе нового клуба.

«Несколько дней назад уже писали, что планируется переход Тарасенко в «Рейнджерс». Я подумал, что смена клуба повлияет на его игру, потому что это новый вызов. Вообще смена команды заставляет хоккеиста пересмотреть свою игру. Ты должен доказать, что тебя взяли по праву. Он ещё попал туда, где его друзья, есть русские – Панарин, Шестёркин, хотя он помоложе. Его хорошо приняли, и самое главное, что он уже гол забил. И тренеры сказали, что это правильный обмен. Дай бог, чтобы и дальше у него пошло.

Если бы я поехал играть в НХЛ, это второй вызов для тебя. Надо очень сильно готовиться. Так и он — хотя он перешёл из клуба в клуб, но должен доказывать, что его взяли правильно, должен отрабатывать свой контракт. Для него это вызов. Думаю, он будет в каждой игре стараться доказать, что его правильно поменяли. Давайте пожелаем ему удачи», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 11 февраля, Тарасенко дебютировал за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом» (6:3) и забросил шайбу уже в своей второй смене. Форвард был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.