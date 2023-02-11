Нападающий «Трактора»: отличная поддержка челябинских болельщиков — наш козырь

Нападающий «Трактора» Пётр Хохряков прокомментировал очковую серию челябинской команды в феврале. «Трактор» берёт очки в последних пяти матчах, одержав победы в четырёх из них.

«Так отступать нам некуда. В нашей конференции — очень плотная борьба за последние две путёвки в плей-офф. Сами себя загнали в такую ситуацию: нужно показывать стопроцентный результат, чтобы решить главную для «Трактора» задачу в регулярке — завоевать место в плей-офф. Поэтому на каждый матч выходим как на последний. Нацелены вытянуть себя из этой ситуации, потенциал у команды отличный.

Кого считаю главным соперником за попадание в плей-офф? Немного впереди «Адмирал» и «Амур». Это, наверное, сюприз чемпионата на Востоке, не все ожидали, что Дальний Восток так выстрелит. Но не менее опасны и другие соперники — «Нефтехимик» и «Барыс», пусть клуб из Казахстана чуть позади. Мы по сторонам не смотрим, наша задача — брать очки в каждом матче. У нас отличная поддержка болельщиков, они — козырь «Трактора». Сделаем всё возможное, чтобы в оставшихся играх перевернуть этот сезон с «минуса» на «плюс», — цитирует Хохрякова Russia-Hockey.ru.

«Трактор» занимает десятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ и отстаёт от зоны плей-офф на одно очко.