Форвард «Авангарда» — о волевой победе: перед игрой со СКА мы посмотрели на себя в зеркало

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Омская команда четыре раза отыгрывалась и в конце вырвала победу.

«В последнее время мы действовали не так хорошо, как хотелось бы, как мы можем. Поэтому мы посмотрели на себя в зеркало, оценили все недочёты, учли их и сегодня здорово действовали. Мы были сплочёнными, заряженными и за счёт этого добились победы.



Давно не побеждали в основное время? Мы этот вопрос также обсуждали, что слишком часто игры уходят в овертайм. Сегодня мы были настроены именно в третьем периоде себя показать, и, я думаю, нам это удалось», – передаёт слова Бродхёрста корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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