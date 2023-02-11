«Авангард» забил победный гол в ворота СКА после отскока шайбы от судьи
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Победный гол «Авангарда» в матче со СКА оказался курьёзным.
На 56-й минуте при счёте 4:4 защитник санкт-петербургской команды Александр Никишин в своей зоне попал под давление форварда омичей Сергея Толчинского. Хоккеист попытался выбросить шайбу из зоны, но она попала в конёк судье. Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст подхватил шайбу и, продвинувшись вперёд, мощно бросил в верхний угол ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1).
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