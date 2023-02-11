«Тебе, видно, дома делать нечего». Ларионов — об идее взять Кручинина на тренерский мостик

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» рассказал, как появилась идея включить травмированного форварда Алексея Кручинина в тренерский штаб на эту встречу.

«Сегодня с утра, когда Алексей Кручинин пришёл на предыгровую раскатку, я сказал ему: «Круч, тебе, видно, дома делать нечего. Может, ты встанешь на тренерскую скамейку?» Он ответил: « А можно?» Пришлось сделать пару звонков в КХЛ и нашим юристам. Все ребята были в восторге, когда мы получили «зелёный свет» и Кручинину разрешили встать на тренерский мостик. Попробовать в следующем матче Кенни Агостино в роли тренера? Мы планируем Агостино на матч с «Сибирью», но в качестве хоккеиста», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что вчера, 10 февраля, Кручинина добавили в список травмированных. Российский нападающий — лучший бомбардир нижегородцев в нынешнем сезоне с 52 (15+37) очками в 60 матчах. Американский форвард Кенни Агостино, наоборот, был выведен из списка травмированных.

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