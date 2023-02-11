В. Крикунов: смешанные впечатления от игры форварда «Авангарда» Ткачёва

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает матч «Авангарда» и СКА в Омске одним из самых ярких в регулярке.

«В целом мне очень понравился матч. Болельщики, думаю, тоже рады, что увидели такое зрелище — девять голов, много моментов, никто не закрывался, не «сушил» игру. На мой взгляд, СКА заслуживал того, чтобы набрать очки, — армейцы хорошо начали, мощно атаковали, здорово играли в большинстве. В меньшинстве тоже были хороши, хотя и пропустили в итоге, но позволили «Авангарду» реализовать большинство только с четвёртой попытки.

Победный гол — это несчастный случай. Шайба просто удачно отскочила к Бродхёрсту от конька судьи. Такой рикошет невозможно предусмотреть, а для арбитров это урок, что нельзя расслабляться. Обычно хоккеистов ругают за потерю концентрации, а тут на секунду выпал из игры судья, и в итоге это сказалось на результате.

Впечатлила ли игра Владимира Ткачёва? Он оставил смешанные впечатления. С одной стороны, забил два хороших гола, но, с другой, удаления были совсем не обязательные. А СКА оба раза воспользовался и забил в большинстве. Для такого нападающего, как Ткачев, — это явный перебор. Сейчас он «отмазался» голами, но ведь в каждом матче не будешь забрасывать по две шайбы. Мог сильно подвести партнёров», — сказал Крикунов «Чемпионату».