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«Айлендерс» проиграли «Монреалю», у Варламова 26 сейвов. «Калгари» разгромил «Баффало»

«Айлендерс» проиграли «Монреалю», у Варламова 26 сейвов. «Калгари» разгромил «Баффало»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Ник Судзуки, Джастин Бэррон, Кирби Дак и Майк Мэтисон. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Бо Хорват и Мэтт Мартин. Российский защитник Александр Романов отдал передачу. Голкипер Семён Варламов отразил 26 из 30 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Судзуки (Арве-Пинар, Андерсон) – 12:57 (5x5)   1:1 Нельсон (Добсон, Ахо) – 15:01 (5x5)   1:2 Хорват (Добсон, Нельсон) – 39:55 (5x4)   2:2 Бэррон (Дадонов, Хоффман) – 44:02 (5x5)   2:3 Мартин (Романов, Мейфилд) – 50:54 (5x5)   3:3 Дак (Мэтисон, Хоффман) – 56:44 (5x5)   4:3 Мэтисон (Хоффман) – 64:38 (4x4)

В другом матче, прошедшем на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США), «Баффало Сэйбрз» принимал «Калгари Флэймз». Победу одержали гости со счётом 7:2 (0:2, 4:0, 3:0).

Форвард «огоньков» Тайлер Тоффоли оформил дубль. У российского защитника «Калгари» Никиты Задорова — «+2», у игрока обороны «Баффало» Ильи Любушкина — «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 7
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Томпсон (Далин, Козенс) – 07:56 (5x4)   2:0 Миттельштадт (Олофссон, Джост) – 12:34 (5x5)   2:1 Пеллетье (Кадри, Юбердо) – 22:17 (5x5)   2:2 Баклунд (Коулман) – 22:37 (5x5)   2:3 Гилберт (Дюбе, Линдхольм) – 24:04 (5x5)   2:4 Кадри (Танев, Юбердо) – 27:39 (5x5)   2:5 Тоффоли (Дюбе, Гилберт) – 41:57 (5x5)   2:6 Тоффоли (Дюбе, Маркстрём) – 53:05 (5x4)   2:7 Дюбе (Линдхольм, Тоффоли) – 57:11 (5x5)
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