«Айлендерс» проиграли «Монреалю», у Варламова 26 сейвов. «Калгари» разгромил «Баффало»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Ник Судзуки, Джастин Бэррон, Кирби Дак и Майк Мэтисон. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

За «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Бо Хорват и Мэтт Мартин. Российский защитник Александр Романов отдал передачу. Голкипер Семён Варламов отразил 26 из 30 бросков.

В другом матче, прошедшем на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США), «Баффало Сэйбрз» принимал «Калгари Флэймз». Победу одержали гости со счётом 7:2 (0:2, 4:0, 3:0).

Форвард «огоньков» Тайлер Тоффоли оформил дубль. У российского защитника «Калгари» Никиты Задорова — «+2», у игрока обороны «Баффало» Ильи Любушкина — «-2».