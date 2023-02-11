«Айлендерс» проиграли «Монреалю», у Варламова 26 сейвов. «Калгари» разгромил «Баффало»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).
В составе победителей шайбы забросили Ник Судзуки, Джастин Бэррон, Кирби Дак и Майк Мэтисон. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
За «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Бо Хорват и Мэтт Мартин. Российский защитник Александр Романов отдал передачу. Голкипер Семён Варламов отразил 26 из 30 бросков.
В другом матче, прошедшем на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США), «Баффало Сэйбрз» принимал «Калгари Флэймз». Победу одержали гости со счётом 7:2 (0:2, 4:0, 3:0).
Форвард «огоньков» Тайлер Тоффоли оформил дубль. У российского защитника «Калгари» Никиты Задорова — «+2», у игрока обороны «Баффало» Ильи Любушкина — «-2».
- 11 февраля 2023
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