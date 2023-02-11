«Тампа» вырвала победу у «Далласа». У Кучерова — передача, Василевский совершил 28 сейвов

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

В составе победителей забил Брэндон Хагель, дубль оформил Энтони Чирелли. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков. Никита Кучеров отдал результативную передачу. Михаил Сергачёв и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

За «Даллас» отличился Джейми Бенн. Денис Гурьянов очков не набрал.

В другом матче, прошедшем на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), «Филадельфия Флайерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметились.