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«Тампа» вырвала победу у «Далласа». У Кучерова — передача, Василевский совершил 28 сейвов

«Тампа» вырвала победу у «Далласа». У Кучерова — передача, Василевский совершил 28 сейвов
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

В составе победителей забил Брэндон Хагель, дубль оформил Энтони Чирелли. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков. Никита Кучеров отдал результативную передачу. Михаил Сергачёв и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

За «Даллас» отличился Джейми Бенн. Денис Гурьянов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 21:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Хагель, Киллорн) – 30:13 (5x5)   1:1 Бенн – 32:18 (5x5)   1:2 Чирелли (Хедман, Киллорн) – 59:16 (5x5)   1:3 Хагель (Кучеров, Чирелли) – 59:59 (en)

В другом матче, прошедшем на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), «Филадельфия Флайерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нидеррайтер (Дюшейн, Гласс) – 21:43 (5x5)   1:1 Хейз (Фараби, Браун) – 30:40 (5x5)   1:2 Дюшейн (Джохансен, Йози) – 60:34 (3x3)
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