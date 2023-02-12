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«Намного больше нервничаешь, чем когда играешь». Кручинин — о дебюте на тренерском мостике

«Намного больше нервничаешь, чем когда играешь». Кручинин — о дебюте на тренерском мостике
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин поделился эмоциями от пребывания на скамейке «Торпедо» в качестве одного из помощников главного тренера в матче со «Спартаком» (4:3). Ранее клуб поместил 31-летнего нападающего в список травмированных.

«Очень нервно, непривычно, намного больше нервничаешь, чем когда играешь. Но очень интересный, хороший опыт – посмотреть со стороны. И радости больше, чем когда сам играешь. Не потратил свою энергию, но радости при этом очень много.

Игорь Николаевич Ларионов говорил пацанам, особенно Гоче [Сергею Гончаруку], чтобы они не психовали. Гоча сказал, что забьёт, и в итоге забил победную», – цитирует Кручинина ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ на счету Кручинина 52 (15+37) очка в 60 матчах.

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