Форвард «Северстали»: для нас «Торпедо» был бы удачным соперником в плей-офф

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов назвал соперника, с которым хотел бы встретиться в плей-офф и назвал текущий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ самым интересным за всё время.

«При суперудачном стечении обстоятельств мы можем выйти на «Торпедо». Думаю, для нас это был бы удачный вариант, потому что игры с этой командой всегда получаются очень интересными. Но даже если мы выйдем на СКА, ЦСКА или «Локомотив», наш настрой никак не изменится. Например, в регулярном сезоне три наших матча со СКА завершились за пределами основного времени. У ЦСКА мы выигрывали и дома, и на выезде. С этими командами тоже было бы интересно сыграть.

«Торпедо» показывает сумасшедшую, результативную и зрелищную игру. На Востоке абсолютно все команды всё еще борются за плей-офф. На Западе в начале и конце таблицы тоже очень маленькие разрывы. Думаю, зрителям становится интереснее приходить на матчи и смотреть трансляции, когда нет явных фаворитов и андердогов, и любая команда может победить любую. Это один из самых интересных и в то же время непростых сезонов, потому что игр стало больше. У всех команд в игре присутствует хорошая зрелищность», — цитирует Гуслистова AllHockey.ru.

На данный момент клубы занимают второе и седьмое место в таблице Западной конференции, что соответствует паре в плей-офф КХЛ. В текущем сезоне на счету Гуслистова 13 (2+11) очков в 47 матчах.