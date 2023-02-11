Андрей Разин объяснил, почему «Северсталь» перестала снимать вратаря в овертайме

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Амуром». Череповчане дважды выходили вперёд, однако оба раза хабаровчане сравнивали счёт. В серии буллитов «Северсталь» сломила сопротивление «Амура», свои попытки реализовали Руслан Абросимов и Егор Морозов. У дальневосточной команды никто не смог отличиться в послематчевой серии.

Разин, в частности, объяснил, почему «Северсталь» перестала снимать вратаря в овертайме.

«Сегодня было хорошее начало. Заставляли соперника удаляться, у нас было много большинства. Забили. Сегодня, в принципе, большинство хорошо сработало — три гола за встречу, это хороший показатель. Жалко, что не забили при игре «пять на три». Курьёзный гол немного надломил нашу уверенность. Всё равно играли хорошо. Создавали много моментов. Победа есть победа. Всех с победой.



Перестали снимать вратаря в овертайме? Сколько раз мы снимали вратаря? В Магнитогорске? Тогда у нас «пёрло», скажем так. С Казанью, со СКА меняли вратаря, с «Сочи». СКА и «Ак Барс» — там, конечно, мастера и хорошие вратари, тяжело переиграть соперника по буллитам. Тогда решили рисковать. У «Сочи» команда не столь мастеровитая, но хотели выиграть в овертайме. Была уверенность. Сегодня лёд был не самого лучшего качества и не хотели рисковать в овертайме, играть с пустыми воротами, когда есть риск потерять шайбу. Поэтому решили оставить всё на буллиты, хотя, была бы возможность, мы бы рискнули. «Амур» последние матчи по буллитам выигрывал. Причём они забивали из пяти три. Хорошо, что сегодня всё так закончилось», — приводит слова Разина официальная страница «Северстали» в социальной сети «ВКонтакте».