Дубль Зернова помог «Металлургу» уверенно обыграть «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Дублем в составе магнитогорского клуба отметился нападающий Денис Зернов, открывший счёт в матче. Гол и результативная передача на счету Брендона Лайпсика. Единственную шайбу в составе сибиряков забросил Никита Шашков, размочивший счёт в середине третьего периода. Отметим большое количество удалений в первом периоде, когда обе команды заработали по три малых штрафа.

Команды поровну поделили победы в сезонной серии из четырёх матчей между собой. «Сибирь» уступила во втором матче кряду и позволила «Металлургу» сократить отставание до одного очка в таблице Восточной конференции.