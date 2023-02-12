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Дубль Зернова помог «Металлургу» уверенно обыграть «Сибирь» в Новосибирске

Дубль Зернова помог «Металлургу» уверенно обыграть «Сибирь» в Новосибирске
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Металлургом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Дублем в составе магнитогорского клуба отметился нападающий Денис Зернов, открывший счёт в матче. Гол и результативная передача на счету Брендона Лайпсика. Единственную шайбу в составе сибиряков забросил Никита Шашков, размочивший счёт в середине третьего периода. Отметим большое количество удалений в первом периоде, когда обе команды заработали по три малых штрафа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов (Кёрран, Лайпсик) – 02:42 (5x4)   0:2 Кошелев (Карпов, Голдобин) – 17:22 (5x4)   0:3 Зернов (Карпов) – 23:02 (5x5)   0:4 Лайпсик (Никонцев) – 34:04 (4x4)   1:4 Шашков (Морозов) – 47:27 (5x5)

Команды поровну поделили победы в сезонной серии из четырёх матчей между собой. «Сибирь» уступила во втором матче кряду и позволила «Металлургу» сократить отставание до одного очка в таблице Восточной конференции.

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