Гимаев: между Гусевым и Ротенбергом происходит что-то личное

Известный в прошлом защитник, а ныне комментатор Сергей Гимаев рассказал про игру СКА в последних матчах и оценил отсутствие в составе армейцев Никиты Гусева.

«В чём причина последних неудач СКА и игровых проблем команды? Начну с того, что отмечу отсутствие в составе петербуржцев Никиты Гусева. Хоккеист, набирающий 1,5 очка за игру, определяющий большинство творческих и атакующих идей своей команды, полезен везде, всегда и в любой ситуации! Не забудем о том, что ни одна команда так и не смогла пройти столь длинный сезон без явных и заметных спадов.



Кроме того, СКА, обеспечив себе первое место в регулярном чемпионате, постоянно экспериментирует с сочетаниями, что как мы видим, не даёт результата. Вероятнее всего, ближе к старту плей-офф всё вернется на круги своя к звеньям, принесшим армейцам с Невы успех в «гладком» чемпионате. Но сейчас наступило время творческого поиска и различных экспериментов.

Ситуация вокруг Никиты Гусева — прямой конфликт игрока и главного тренера петербуржцев Романа Ротенберга? Думаю, что между Гусевым и Ротенбергом происходит что-то личное», — цитирует Гимаева «Спорт день за днём».

В текущем регулярном сезоне Гусев провёл за СКА 33 матча, в которых набрал 42 (20+22) очка.