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Найт подарил клюшку болельщику «Авангарда», который помог ему завести машину в мороз

Найт подарил клюшку болельщику «Авангарда», который помог ему завести машину в мороз
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал, что болельщик помог ему завести машину в мороз и канадец не опоздал на тренировку «ястребов».

«Пару недель назад у меня случились неполадки с машиной, а на улице было -30. Парень узнал меня, что неудивительно, здесь много любителей хоккея. Так вот, он остановился, помог мне, и я смог вовремя приехать на тренировку. Большое ему спасибо за это.

Мы пригласили его на игру, я с ним увиделся, это классно», — приводит слова Найта официальный телеграм-канал «Авангарда».

В итоге после игры Найт подарил свою клюшку болельщику.

32-летний канадец в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за омский клуб 52 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 17 результативных передач.

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