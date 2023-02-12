Найт подарил клюшку болельщику «Авангарда», который помог ему завести машину в мороз
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал, что болельщик помог ему завести машину в мороз и канадец не опоздал на тренировку «ястребов».
«Пару недель назад у меня случились неполадки с машиной, а на улице было -30. Парень узнал меня, что неудивительно, здесь много любителей хоккея. Так вот, он остановился, помог мне, и я смог вовремя приехать на тренировку. Большое ему спасибо за это.
Мы пригласили его на игру, я с ним увиделся, это классно», — приводит слова Найта официальный телеграм-канал «Авангарда».
В итоге после игры Найт подарил свою клюшку болельщику.
32-летний канадец в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за омский клуб 52 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 17 результативных передач.
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