«Одну-две заковыряем. Играть активнее — здоровья не хватит». Горшков — о стиле «Адмирала»

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков рассказал об игре дальневосточников в текущем сезоне.

«Я считаю, мы неплохо выступаем. Берём очки, мы в зоне плей-офф постоянно. Сейчас нам надо добавлять, это 100%. Все хотят в плей-офф, битва идёт на Востоке. Вы сами, наверное, видели таблицу, все хотят попасть. Поэтому игры от ножа. Будем добиваться победы и попадания в плей-офф.



Фишка «Адмирала»? Даже не знаю… Я считаю, у нас очень хорошая вратарская бригада собралась в этом сезоне. Парни молодцы, помогают нам в ответственных играх, ловят неберущиеся шайбы. И, наверное, система. Наша команда больше от обороны играет. Другие ребята, с которыми разговариваем, говорят, что с нами тяжело играть, потому что мы противная команда. Как и сказал наш главный тренер: «Я противный, и команда противная». Наверное, так и есть.



Нам где-то достаточно одного или двух голов, чтобы выиграть матч. При этом пропустить тоже один гол или вообще не пропустить. Строится игра больше на «не пропустить», но свою одну-две мы заковыряем. Думаю, тоже специфика того, где мы находимся, где играем. Если играть в более активный хоккей, то просто здоровья не хватит. Это моё мнение. Конечно, в каких-то играх надо играть. К разным командам надо подходить по-разному. Где-то можно в оборонительный хоккей поиграть, где более сбалансированы нападение и защита, можно и активно поиграть. Думаю, раз у нас результат идёт, очки идут, значит, мы делаем всё правильно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Горшковым читайте на «Чемпионате»: