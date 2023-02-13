«Какие договорняки? Мы играем на всю страну!» Честный разговор с лидером сенсации КХЛ

«Адмирал» в этом сезоне — одна из главных сенсаций чемпионата КХЛ. Ни одного серьёзного спада за сезон, в среднем около двух пропущенных шайб за матч (а то и меньше!) и обязательно строжайшая оборона. Второй бомбардир и лучший снайпер команды – Александр Горшков. Для дальневосточных клубов имя более чем знаковое: за его спиной уже девять лет игр за «Адмирал» и «Амур». И отпускать Дальний Восток его не намерен: летний вояж из Хабаровска в Омск закончился обменом во Владивосток. Видимо, огромные перелёты и сумасшедшая разница во времени уже в крови.

«На Дальнем Востоке обычно четыре дня занимает акклиматизация»

— «Адмиралу» наравне с «Амуром тяжелее всех?

— На выезде мы живём в любом случае по-местному времени. По своему ты не сможешь жить: играешь, получается, ночью. При любом раскладе не можешь жить по дальневосточному времени. Дома уже перестраиваемся. Но это тоже происходит не сразу. За раз не получится: обычно четыре дня занимает акклиматизация.

— Есть ли лайфхаки, как бороться с часовыми поясами?

— На самом деле, никаких лайфхаков нет. Просто больше отдыхать, правильно восстанавливаться, не шастать где попало. В этом заключается всё. Готовим своё тело, свою голову.

— Но в Москве третий период заканчивается в пять часов утра?

— В любом случае организм не обманешь никак. Ты перестроишься. Если у тебя выезд из четырёх игр, то только к третьей игре где-то что-то начнёшь понимать со временем. А первые две игры, по крайней мере, для меня — ты в тумане постоянно. Идёт борьба в себе.

— Не хочется ли спать к концу третьего периода?

— Ну, всё-таки в хоккей играем, там особо не поспишь. Однако чувствуется, что организм уже требует сна. Но справляемся.

О 10 дерби с «Амуром» в сезоне: «Можно было по-другому сделать»

— Как в команде отнеслись к календарю с большим количеством игр?

— Сначала даже в большей степени не понимали, как это тяжело будет. Когда ты начинаешь играть, уже где-то с середины, ближе к концу подходишь, понимаешь, что календарь тяжёлый выходит. Силы заканчиваются, эмоции заканчиваются. Здоровье тоже у тебя не бесконечное. Но как-то всё равно справляемся. Как я и говорю, тут надо за собой следить, за своим телом.

— Лига сделала 10 дальневосточных дерби. Не надоело играть столько с одной командой?

— Конечно, надоело, на самом деле. Нам ещё сделали 10 игр. Они начались с декабря месяца, то есть мы уже прошли одну четвёртую чемпионата, и начались только игры с Хабаровском. Надо было распределить календарь: в сентябре игры, в ноябре, в декабре… Так и растянуть. А получилось, что у нас под конец сезона 10 игр. Образно говоря: у нас 25 игр, из них мы почти половину — с «Амуром». Можно было по-другому сделать.

— Вы много времени провели в «Амуре». Душа не разрывалась во время этих игр?

— В данный момент я играю за «Адмирал», так что полностью погружён в эту команду. Мне приятно играть в Хабаровске. У меня хорошие воспоминания об этом городе, о болельщиках, о людях. Но это работа, хоккей. Ты в любом случае играешь за свою команду.

Александр Горшков Фото: photo.khl.ru

— Помогают в игре знания о бывшем клубе?

— Команда изменилась больше чем на 50%. Там новые люди пришли, и тренер поменялся. Вся система поменялась, и команда совсем другая уже.

О плотной таблице на Востоке: «Интереснее, нежели когда ты на каком-то багаже двигаешься»

— Как охарактеризуете пройденную часть чемпионата для «Адмирала»?

— Я считаю, мы неплохо выступаем. Берём очки, в зоне плей-офф постоянно. Сейчас нам надо добавлять, это 100%. Все хотят в плей-офф, битва идёт на Востоке. Вы сами, наверное, видели таблицу, все хотят попасть. Поэтому игры от ножа. Будем добиваться победы и попадания в плей-офф.

— Плотная таблица – это плюс или минус?

— Тем интереснее хоккей, потому что непредсказуемо всё. В этом сезоне так получилось, что все рядышком. Каждая игра важна, и всё может измениться. Поэтому, наверное, интереснее, нежели когда ты на каком-то багаже двигаешься, уже понимаешь, что в плей-офф. Всё равно надо подходить к плей-офф через такие игры — они тебя тоже готовят.

— В чём фишка «Адмирала» в этом сезоне?

— Даже не знаю… Я считаю, у нас очень хорошая вратарская бригада собралась в этом сезоне. Парни — молодцы, помогают нам в ответственных играх, ловят неберущиеся шайбы. И, наверное, система. Наша команда больше от обороны играет. Другие ребята, с которыми разговариваем, говорят, что с нами тяжело играть, потому что мы противная команда. Как и сказал наш главный тренер: «Я противный, и команда противная». Наверное, так и есть.

— Многие обвиняют «Адмирал» в слишком оборонительном хоккее. Но ведь без голов не бывает побед?

— Нам где-то достаточно было одного или двух голов, чтобы выиграть матч. При этом пропустить тоже один гол или вообще не пропустить. Строится игра больше на «не пропустить», но свою одну-две мы заковыряем.

— Один из минусов «Адмирала» — большинство. Это нехватка мастеров или идей?

— Мы вроде в начале сезона хорошо начали, большинство хорошо получалось, забивали голы. Может, это связано с усталостью. Всё равно уже конец сезона, устаёшь, где-то не хватает силёнок. В основном, думаю, это мастерство, наверное, решает. Нужно правильно играть, надо разбирать постоянно. Мы этим занимаемся, но не всегда получается в последнее время забить. В большинстве надо забивать, оно и решает исход матча.

— Капитан «Адмирала» сейчас Либор Шулак. Как легионер справляется с ролью капитана команды?

— Я скажу, что справляется. У нас многие ребята могут сказать партнёрам, во время матча или перед матчем. Нет такого, что капитан постоянно должен говорить. У нас любой может высказаться. Его примут и поймут.

Про слухи о договорных матчах: «Мы тут тоже не кукурузу охраняем, а играем на всю страну»

— Почему «Адмирал» играет много дополнительного времени?

— Не знаю, так сложилось (смеётся). Не могу ответить на этот вопрос. По ходу матча так получается. Где-то, может, удерживаем счёт, и отсюда выходит, что уже очко заработали и боремся за второе. Тяжело ответить на самом деле. Чисто, может, случайно получается так.

— Нужно ли большое количество овертаймов к концу регулярного чемпионата?

— Как тут судить нужно – не нужно, это же хоккей.

— Почему не форсировать в конце?

— Ты можешь сообразить что-то и в этот момент сам где-то не сыграть то, что мы задумали, и пропустить наоборот. И будет счёт совсем другой, уже будешь проигрывать. Это наработки надо делать для таких моментов. Где-то можно придумать что-то в атаке своё. Но пока не придумали (смеётся).

— Многие болельщики и не только кричат о договорных матчах…

— Я ни разу не сталкивался за свою жизнь с договорными матчами. Поэтому скажу, что это абсурд.

— А с «Сибирью» что было, когда за неделю сыграли три ничьих в основное время?

— А какие там могли быть договорные матчи? Нет. «Сибирь» — команда такая же, в чём-то схожая с нами, тоже играет в оборонительный хоккей, и такой хоккей получился. Как можно договориться? Каждый хочет выиграть. Мы тут тоже не кукурузу охраняем, а играем на всю страну. Абсурдно такие вещи обсуждать.

— Много слухов ходит, что у Леонида Григорьевича железная дисциплина в команде, иногда даже перебор. Это больше на уровне слухов?

— Дисциплина у всех команд должна присутствовать. Так же, как и у нас. Перебора, по-моему, у нас не присутствует. Обычная рабочая атмосфера.

— В лиге стало больше атакующего хоккея, а оборонительный — уходит на задний план. Но это не работает с «Адмиралом». Играя оборонительно, можете остановить любую активную команду.

— Думаю, тоже специфика того, где мы находимся, где играем. Если играть в более активный хоккей, то просто здоровья не хватит. Это моё мнение. Конечно, в каких-то играх надо играть. К разным командам надо подходить по-разному. Где-то можно в оборонительный хоккей поиграть; где более сбалансированы нападение и защита, можно и активно поиграть. Думаю, раз у нас результат идёт, очки идут, значит, мы делаем всё правильно.

«Компенсацию за меня никто не хотел платить. Кот в мешке, можно сказать»

— К ВХЛ вас довольно рано начали подключать?

— Да не скажу, что рано. Мне было 19 лет. Кажется, вообще поздний возраст. Обычно ребят с 17 лет, наверное, уже начинают подключать. Но я в 17 точно не был готов к большому, взрослому хоккею.

— Почему долго не могли получить контракт в КХЛ?

— Во-первых, права на меня были в хоккейном клубе «Рубин» из Тюмени. И меня просто так никто не отпустил бы. Только за компенсацию. А в то время компенсацию никто не хотел платить. Кот в мешке, можно сказать. Приедет – ну не пойдёт что-то у него, получается, просто так сумму выбросили на ветер. Ну, я так считаю, не знаю, как было на самом деле. Наверное, из-за этого так долго сидел в ВХЛ. Хотя были варианты, можно было уехать.

— До первого полноценного сезона в КХЛ вы съездили в чешскую лигу. Пытались сбежать от «Рубина»?

— Нет. Я не то что хотел сбежать от «Рубина». Я хотел попробовать себя выше, в КХЛ. У меня там было даже предложение, как мне говорили, не знаю точно. Но не получилось. Хотел дальше расти, пробовать что-то новое. И тут подвернулся вариант с чешской лигой. Поехать на просмотр. Я приехал на просмотр, прошёл его, меня подписали на два года. С «Рубином» договорился, что, если у меня не получится, я приеду обратно к ним, уже домой. У меня была сначала позиция «конфликт», но потом пришёл, поговорил с тренером, с глазу на глаз пообщались. Он меня отпустил, сказал: «Не вопрос, езжай, пробуй». Я поехал, но начался сезон, и у меня просто не пошло. Тяжело было адаптироваться. Я был один из русских, жил один, в быту один и постоянно один на один. И где-то психологически надломился из-за этого. И вернулся поэтому обратно в «Рубин».

— Вы приезжали на предсезонный турнир «Каменный цветок» в составе чешского «Оцеларжи». Каково было играть в команде из другой страны в России?

— Непривычно было, потому что мы играли в России. А так уже я игры проводил в этой команде, в Чехии с чешскими командами. Но необычно было, что в России играешь за иностранную команду. Это было что-то новое.

— Лига ввела лимит на легионеров в этом сезоне. А «Адмирал» — самая возрастная команда лиги. Нет мысли, что эта реформа может прибить клуб?

— Я думаю, можно справляться без них, раз такая ситуация выходит. Просто добротных игроков найти, качественных. Те же русские, я считаю, могут. Для Дальнего Востока это не проблема.

— А поможет ли лимит на легионеров продвинуться молодёжи?

— Тут уже у молодёжи надо спрашивать. Если будет у них шанс – то дай бог, пожалуйста.

«Наверное, «Авангард» не хотел держать меня в третьем-четвёртом звеньях»

— Вы побили в этом сезоне рекорд по очкам в КХЛ. Что послужило толчком к перезагрузке?

— Я не считаю, что какая-то перезагрузка произошла. Так же играю в свой хоккей, как и играл. Во-первых, больше игрового времени стало. В большинстве играю побольше. И, соответственно, игр в этом сезоне тоже намного больше. Но и не беспокоят разные болячки, которые бывают на протяжении сезона. А так: тот же хоккей, в который я играл и играю до сих пор. Не изменяю себе.

— А может, летняя история с «Авангардом» как-то подтолкнула?

— На самом деле, нет. Вообще нет. Какого-то толчка такого не было.

— Может, злость на команду?

— Да не было никакой злости. Так, поначалу огорчился, конечно. Но потом понял, что всё не зря. Всё делается к лучшему. Я считаю, как произошло, значит, так правильно.

— А что в принципе случилось?

— Конкретно я не скажу. Правды всей не знаю. Наверное, потому что пришли лидеры. Меня подписали самым первым, в начале мая сразу подписали. Как только рынок открылся. Потом они уже начали ребят классных подписывать: Ткачёва, Рида Буше, Найта… И от этого место сокращалось. И, наверное, не хотели держать меня в третьем-четвёртом звеньях. Решили в свободное плавание пустить. Поэтому обменяли.

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— Нет мыслей, что сейчас «Авангард» может кусать локти, глядя на вашу статистику?

— Ой, я, на самом деле, об этом не думаю. И не думал.

— Но забивать им приятно?

— Забивать любому приятно. Голы есть голы. У меня никаких обид нет на омский «Авангард».

— Почему оказались в «Адмирале»?

— Там оставалось меньше недели до регулярного чемпионата, все команды в смысле позиций были заняты. Подвернулся «Адмирал». Они меня взяли, и я поехал.

— Можете назвать себя экспертом по Дальнему Востоку?

— Эксперт – громкое слово. Но девятый сезон уже у меня. Конечно, привыкаешь уже, понимаешь всю эту кухню. Не эксперт, наверное, а так — только подающий на эксперта надежды.

— А если после «Адмирала» предложат контракт в клубе западнее?

— Через год не знаю, как всё сложится, надо ещё дожить до этого.