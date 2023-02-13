Форвард «Адмирала»: никогда не сталкивался с договорными матчами. Как можно договориться?

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков рассказал про большое количество овертаймов у клуба и своё отношение к договорным матчам.

«Почему «Адмирал» играет так много овертаймов? Не знаю, так сложилось (смеётся). Не могу ответить на этот вопрос. По ходу матча так получается. Где-то, может, сдерживаем счёт, и отсюда выходит, что уже очко заработали и уже боремся за второе. Тяжело ответить на самом деле. Чисто, может, случайно получается так.



Форсировать события в концовке, конечно, можно. Но ты можешь сообразить что-то и в этот момент сам где-то не сыграть то, что мы задумали, и пропустить, наоборот. И будет счёт совсем другой, уже будешь проигрывать. Это наработки надо делать для таких моментов. Где-то можно придумать что-то в атаке своё. Но пока не придумали (смеётся).



Многие подозревают договорные матчи и раздел очков? Я ни разу не сталкивался за свою жизнь с договорными матчами. Поэтому скажу, что это абсурд, мне кажется. С той же «Сибирью», какие там могли быть договорные матчи? Нет. «Сибирь» команда такая же, в чём-то схожая с нами, тоже играет в оборонительный хоккей, и такой хоккей получился. Как можно договориться? Каждый хочет выиграть. Мы тут тоже не кукурузу охраняем, а играем на всю страну. Абсурдно такие вещи обсуждать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Горшковым читайте на «Чемпионате»: