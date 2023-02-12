Две передачи Дадонова помогли «Монреалю» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»

На стадионе «Белл-центр» в Монреале, Канада завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

На девятой минуте счёт открыл Алекс Бельзиль с передач Майкла Пеццетты и Ессе Юлёнена.

На четвёртой минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Джордан Харрис с передач Евгения Дадонова и Джонатана Ковачевича. На девятой минуте периода счёт 3:0 сделал Джош Андерсон с передач Евгения Дадонова и Джонатана Друена. На 13-й минуте периода размочил счёт Леон Драйзайтль с передач Зака Хаймана и Эвана Бушара. Спустя три минуты сократил отставание до минимума Эвандер Кейн с передач Дарнелла Нурса и Эвана Бушара. В конце второго периода счёт 4:2 сделал Рафаэль Арве-Пинар с передач Майка Мэтисона и Ника Судзуки.

Пятую шайбу хозяев забросил Джордан Харрис с передач Йоэля Армии и Джонатана Друена. На 10-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Кристиан Дворак с передачи Кирби Дака.