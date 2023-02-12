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Две передачи Дадонова помогли «Монреалю» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»

Две передачи Дадонова помогли «Монреалю» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»
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На стадионе «Белл-центр» в Монреале, Канада завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

На девятой минуте счёт открыл Алекс Бельзиль с передач Майкла Пеццетты и Ессе Юлёнена.

На четвёртой минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Джордан Харрис с передач Евгения Дадонова и Джонатана Ковачевича. На девятой минуте периода счёт 3:0 сделал Джош Андерсон с передач Евгения Дадонова и Джонатана Друена. На 13-й минуте периода размочил счёт Леон Драйзайтль с передач Зака Хаймана и Эвана Бушара. Спустя три минуты сократил отставание до минимума Эвандер Кейн с передач Дарнелла Нурса и Эвана Бушара. В конце второго периода счёт 4:2 сделал Рафаэль Арве-Пинар с передач Майка Мэтисона и Ника Судзуки.

Пятую шайбу хозяев забросил Джордан Харрис с передач Йоэля Армии и Джонатана Друена. На 10-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Кристиан Дворак с передачи Кирби Дака.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бельзиль (Пеццетта, Юлёнен) – 08:14 (5x5)   2:0 Харрис (Дадонов, Ковачевич) – 23:54 (5x5)   3:0 Андерсон (Дадонов, Друен) – 28:23 (5x4)   3:1 Драйзайтль (Хайман, Бушар) – 32:22 (4x4)   3:2 Кейн (Нурс, Бушар) – 34:59 (5x5)   4:2 Арве-Пинар (Мэтисон, Судзуки) – 38:41 (5x4)   5:2 Харрис (Армиа, Друен) – 42:58 (5x5)   6:2 Дворак (Дак) – 49:12 (4x5)
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