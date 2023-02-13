Владимир Тарасенко попрощался с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко опубликовал обращение к «Сент-Луис Блюз» и попрощался с клубом и болельщиками.



«11 сезонов и миллион воспоминаний. Начиная с того момента, как я был задрафтован, от исполнения моей мечты выступать в НХЛ до победы в Кубке Стэнли. Это останется со мной на всю жизнь. Я хочу сказать спасибо клубу «Сент-Луис Блюз», моим тренерам, товарищам по команде и сотрудникам за то, что они сделали мои дни здесь такими замечательными, на что я не мог даже надеяться, когда приехал сюда десять лет назад. Мне так повезло, что меня окружали особенные люди и мне посчастливилось обрести много друзей. Каждый человек помог сделать моё время здесь замечательным по-своему. Самое главное, болельщики, вы приняли меня и мою семью как своих с первого дня. Это была огромная честь и привилегия играть для вас все эти годы. Вы всегда будете занимать особое место в наших сердцах», — написал Тарасенко в своей социальной сети.



Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.