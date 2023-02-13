23‑летний хоккеист «Динамо‑Алтай» лишился почки после повреждения в матче

Защитник барнаульского клуба «Динамо‑Алтай» Егор Стронов перенёс операцию по удалению почки после травмы, полученной во время матча первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) с ЦСК ВВС (3:6), сообщает группа алтайской команды во «ВКонтакте».
«Вчера во время матча с ЦСК ВВС защитник нашей команды Егор Стронов после столкновения с соперником получил травму. Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего, к сожалению, почку пришлось удалить. Состояние Егора оценивается врачами как стабильно тяжёлое», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Стронов сыграл за «Динамо‑Алтай» 23 матча, в которых набрал четыре (1+3) очка.
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