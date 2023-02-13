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Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов приболел и отдал лидерство, Разин карабкается к вершине

Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов приболел и отдал лидерство, Разин карабкается к вершине
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (2)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
2 (1)Игорь Ларионов«Торпедо»
3 (4)Игорь Никитин«Локомотив»
4 (10)Сергей ФёдоровЦСКА
5 (5)Роман РотенбергСКА
6 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
7 (3)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
8 (11)Андрей Разин«Северсталь»
9 (9)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
10 (8)Вадим Епанчинцев«Амур»
11 (14)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
12 (12)Михаил Кравец«Авангард»
13 (13)Леонид Тамбиев«Адмирал»
14 (16)Илья Воробьёв«Металлург»
15 (15)Николай Заварухин«Автомобилист»
16 (7)Вячеслав Буцаев«Витязь»
17 (18)Анвар Гатиятулин«Трактор»
18 (17)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
19 (19)Андрей Скабелка«Барыс»
20 (-)Алексей Заварухин«Спартак»
21 (21)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
22 (20)Грег Айрленд«Куньлунь»
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