Алистров — о стадионе «Авангарда»: классно! Но не лучше, чем у нас на «Минск-Арене»

Форвард минского «Динамо» Владимир Алистров поделился ожиданиями от встречи с «Авангардом», которая начнётся сегодня, 13 февраля, в 16:30 мск, и оценил новую арену омского клуба.

«Бывал ли раньше в Омске? В первый раз тут. После прилёта провели тренировку на новой арене. Классно! Но не лучше, чем у нас. В чём-то «Минск-Арена» будет лучше.



Какие ожидания перед игрой с «Авангардом»? Будет быстрый и силовой хоккей, много борьбы за шайбу. Надо быть готовыми и ни в чём не уступить. После прошлого матча хочется реабилитироваться перед болельщиками. Знаем, как за нас болеют. Были близки в победе, но сами упустили нужный нам результат.



Остались важные матчи, битва за плей-офф продолжается, всё в наших руках. Да, сейчас сложный выезд. Но надо стараться набирать как можно больше очков, чтобы приехать и с хорошим настроем провести домашние матчи. Тем более впереди игра 18 февраля. Об этом матче много пишут. Многие меня уже спрашивали, что это будет. Но пока всё держат в тайне. В любом случае будет что-то интересное», — цитирует Алистрова сайт минского «Динамо».

В текущем сезоне Алистров провёл за минчан 62 игры, в которых набрал 26 (11+15) очков с показателем полезности «-3».