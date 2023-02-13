Проспекта «Нэшвилла» отстранили на неопределённый срок за тычок болельщика клюшкой

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторс» Закари Леро, выступающий в главной юниорской лиге Квебека за клуб «Галифакс Мусхедз» отстранён на неопределённый срок за тычок болельщика клюшкой, сообщает CBC.

После матча с «Гатино Олимпикс» (2:3 Б) хоккеист, уходя с площадки, просунул клюшку между стёкол и несколько раз ткнул ею в болельщиков домашней команды.

«Мне пришлось отступить, иначе он, вероятно, покалечил бы меня», — сказал один из болельщиков.

Отмечается, что Леро по разным причинам был дисквалифицирован девять раз за последние три сезона. В статье сказано, что дисциплинарный комитет рассмотрит доказательства в выходные и объявит о своём решении «позже». Первоначально руководство лиги не хотело дисквалифицировать игрока, но затем изменило своё решение после того, как появилась видеозапись инцидента.

Леро был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ в 2021 году в первом раунде под общим 27-м номером. В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл 24 матча, в которых набрал 37 (18+19) очков.