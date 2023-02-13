Яковенко: Ларионов-младший — хоккеист с головой, как папа

Защитник швейцарского «Биля» Александр Яковенко рассказал про игру с бывшим партнёром по американскому «Маскегону» Игорем Ларионовым-младшим, который сейчас выступает за нижегородское «Торпедо».

«Сейчас в КХЛ сверкает «Торпедо» Ларионова, где в том числе классно смотрится его сын Игорь? Он хоккеист с головой, как папа! Думающий. Было приятно с ним поиграть за одну команду. Сейчас у него прорыв в КХЛ, рад за него. Дай бог ему удачи и дальше.

Одновременный прорыв с Ларионовым, пусть и в разных лигах, говорит о том, что время нашего поколения пришло? Думаю, да. Сейчас самый расцвет сил. Надо уже показывать свой уровень. Когда, если не сейчас?

Когда играли за «Маскегон», приезжал ли Ларионов-старший? Да, конечно. Несколько раз даже на лёд с нами выходил. Интересно было с таким человеком выйти на лёд. Игорь Николаевич знает своё дело, тренер высокого уровня», — цитирует Яковенко Sport24.

24-летний Яковенко в текущем сезоне за швейцарский клуб провёл 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.