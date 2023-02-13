Российский защитник швейцарского «Биля»: Умарк и Хартикайнен здесь выделяются

Защитник швейцарского «Биля» Александр Яковенко рассказал об игре экс-игроков «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена и Линуса Умарка, которые выступают за «Женеву».
«Главный конкурент «Биля» — лидирующая в чемпионате «Женева» с Теэму Хартикайненом и Линусом Умарком в составе, их связка — самая опасная в лиге? Они, конечно, выделяются. «Женева» в целом хорошо сформирована. Мы часто разбираем их матчи. Хартикайнен и Умарк, прежде всего, опасны на большинстве. Когда их поперечные передачи проходят — приходится очень тяжело!» — цитирует Яковенко Sport24.
24-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. В России Яковенко играл за челябинские клубы «Челмет» и «Белые медведи».
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