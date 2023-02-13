The Athletic: четверо российских игроков попали в топ-50 лучших проспектов НХЛ

Журналист The Athletic Скотт Уилер подготовил рейтинг из 50 лучших молодых хоккеистов НХЛ в возрасте 23 лет.
В топ вошли проспекты, которые уже были задрафтованы, но ещё не играют в Национальной хоккейной лиге или не могут стать хоккеистами основного состава.
В список попали четыре российских игрока. Самое высокое место досталось 19-летнему защитнику системы «Анахайм Дакс» Павлу Минтюкову. Он расположился на 13-й позиции. На 29-ю строчку поставили нападающего магнитогорского «Металлурга» Данилу Юрова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд». 36-е место занял форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Российский нападающий уже принимает активное участие в игре «синих мундиров». На 38-й позиции оказался защитник СКА Александр Никишин, задрафтованный «Каролиной Харрикейнз».
Лучшим, по мнению Уилера, является проспект системы «Аризоны Койотс» Логан Кули.
1. Логан Кули — нападающий, 18 лет, «Аризона Койотс»;
2. Люк Хьюз — защитник, 19 лет, «Нью-Джерси Дэвилз»;
3. Давид Иржичек — защитник, 18 лет, «Коламбус Блю Джекетс»;
4. Шимон Немец — защитник, 18 лет, «Нью-Джерси Дэвилз»;
5. Симон Эдвинссон — защитник, 20 лет, «Детройт Ред Уингз»;
6. Брандт Кларк — защитник, 19 лет, «Лос-Анджелес Кингз»;
7. Шейн Райт — нападающий, 19 лет, «Сиэтл Кракен»;
8. Куинтон Байфилд — нападающий, 20 лет, «Лос-Анджелес Кингз»;
9. Логан Стэнковен — нападающий, 19 лет, «Даллас Старз»;
10. Мэтт Савуа — нападающий, 18 лет, «Баффало Сэйбрз»;
...
13. Павел Минтюков — защитник, 19 лет, «Анахайм Дакс»;
...
29. Данила Юров — нападающий, 19 лет, «Миннесота Уайлд»;
...
36. Кирилл Марченко — нападающий, 22 года, «Коламбус Блю Джекетс»;
...
38. Александр Никишин — защитник, 21 год, «Каролина Харрикейнз».
- 13 февраля 2023
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