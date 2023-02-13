Детский тренер Назарова: то, что Андрея убрали из «Сочи», — это какие-то внутренние тёрки

Виктор Перегудов, заслуженный тренер России, детский тренер Андрея Назарова, поделился мнением о дальнейшей карьере своего воспитанника. Пока что экс-наставник «Сочи» находится без работы.

«Андрюха Назаров без работы не останется. Сейчас он отдохнёт и с новыми силами вернётся. Назаров любит работать с молодыми игроками, как с детьми маленькими. То, что его убрали из ХК «Сочи», — это какие-то внутренние тёрки. При нём результаты были на грани. А как его уволили, так стало совсем без просвета, команда повалилась. Не сомневаюсь, что он найдёт себе работу. Каким Андрей Назаров был, таким и останется, – мощный, сильный, духовитый», — приводит слова Перегудова «РБ Спорт».

Напомним, в конце октября 2022 года Назаров покинул пост главного тренера ХК «Сочи». Под его руководством южный клуб набрал лишь девять очков в 20 матчах нынешнего регулярного чемпионата. «Сочи» одержал лишь три победы и потерпел 17 поражений, 14 из которых — в основное время.