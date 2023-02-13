Артемий Панарин стал первой звездой недели в НХЛ. Он оформил покер и набрал девять очков

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Нападающий принял участие в четырёх встречах недели, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. В матче с «Каролиной Харрикейнз» Панарин оформил покер и суммарно записал на свой счёт 5 (4+1) баллов, установив личный рекорд результативности.

Вторая звезда недели — шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон. Игрок обороны принял участие в трёх встречах, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно записав на свой счёт семь очков.

Третьей звездой признали форварда «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер, набравшего 7 (3+4) баллов в трёх матчах.