Артемий Панарин стал первой звездой недели в НХЛ. Он оформил покер и набрал девять очков
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Нападающий принял участие в четырёх встречах недели, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. В матче с «Каролиной Харрикейнз» Панарин оформил покер и суммарно записал на свой счёт 5 (4+1) баллов, установив личный рекорд результативности.
Вторая звезда недели — шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон. Игрок обороны принял участие в трёх встречах, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно записав на свой счёт семь очков.
Третьей звездой признали форварда «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер, набравшего 7 (3+4) баллов в трёх матчах.
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