SNY: Виталий Кравцов подал запрос на обмен из «Рейнджерс»
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов подал запрос на обмен в другой клуб, сообщает SNY.
Отмечается, что генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри, несмотря на запрос, не обязан обменивать 23-летнего нападающего в иную команду.
Напомним, нападающий не попал в состав на встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, комментируя решение не включать россиянина в ростер на матч, заявил, что игрок «сделал недостаточно, чтобы остаться».
Отметим, что в нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно набрав шесть очков.
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