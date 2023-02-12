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Виталий Кравцов теперь доступен для обмена из «Рейнджерс»

Виталий Кравцов теперь доступен для обмена из «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов теперь доступен для обмена, сообщил инсайдер Артур Стейпл в социальной сети.

По информации источника, такая функция была введена по отношению к Кравцову с сегодняшнего дня. До этого он не был на обмене.

Сегодня, 12 февраля, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2. Кравцов в нём участие не принял.

9 февраля «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и защитника Нико Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

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