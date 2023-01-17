Над россиянином смеялись, а он закрепился в основе клуба НХЛ. Но всё ли хорошо у Кравцова?

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). После довольно неожиданной осечки днём ранее во встрече с «Монреаль Канадиенс» (1:2) подопечным Жерара Галлана сегодня было необходимо в обязательном порядке исправляться за досадную неудачу, и «синерубашечники» смогли добыть далеко не самые эффектные, но всё такие же важные два очка. В этом матче состоялась целая россыпь довольно примечательных для поклонников американской команды событий:

шведский форвард Мика Зибанеджад в шестом сезоне кряду достиг отметки в 20 заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ и вышел на чистое первое место в своей команде по голам в текущей регулярке, опередив травмированного Криса Крайдера (19);

канадский нападающий Баркли Гудроу в 455-м матче за карьеру в лиге впервые отличился при игре в большинстве, став автором победной шайбы;

словацкий голкипер Ярослав Галак после провального старта сезона обрёл оптимальную форму и снова удачно подменил получившего выходной Игоря Шестёркина, продлив личную победную серию до четырёх матчей;

и, наконец, российский нападающий Виталий Кравцов забросил третью шайбу в этом сезоне, прервав 11-матчевую безголевую серию.

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На последнем факте хотелось бы остановиться подробнее, потому что ситуация вокруг перспектив 23-летнего форварда в американской команде по-прежнему остаётся довольно туманной и неоднозначной. В начале чемпионата Виталий раз за разом становился участником неприятных инцидентов, которые постоянно заканчивались проблемами со здоровьем, в результате которых Кравцов выпадал из состава команды. За четыре сыгранных матча на старте сезона россиянин получил три травмы, а когда к ним ещё добавились и проблемы с расстройством желудка, над бесконечными злоключениями хоккеиста некоторые уже даже начали откровенно посмеиваться.

«Скорее всего, как я считаю, травмы пошли у меня от головы. Не было уверенности в действиях, не было уверенности в своей игре. Было много желания. Бегал, где не надо. Есть поговорка одна: жопа в мыле, а сам сухой. Поэтому вот так и играл. Из-за этого не было уверенности в единоборствах, где-то тут потерял баланс, где-то упал», – в конечном счёте уже самому Виталию пришлось отвечать на вопрос о причинах происходящих с ним неприятностей.

Оправившись от последствий очередной травмы, долгое время Кравцов безуспешно боролся за возвращение в основной состав «Рейнджерс». Главный тренер «синерубашечников» Жерар Галлан не спешил вносить 23-летнего форварда в заявку на игры, объясняя своё решение тем, что команда стала побеждать и нет никаких оснований убирать кого-то из состава ради возвращения Виталия.

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Тогда же пошли слухи о варианте с возвращением российского форварда в «Трактор», и, учитывая, что подобный финт Кравцов в прошлом проделывал уже не единожды, подобный сценарий развития событий имел под собой резонную почву. Но к 23 годам Виталий наконец повзрослел и сообразил, что очередное возвращение на родину при столкновении с первыми трудностями в сезоне может стать для него последним, и обратного пути за океан уже больше не будет.

Выбранный под девятым номером на драфте НХЛ нападающий взялся за ум, собрался с силами и начал бороться за возвращение в состав. И когда эта возможность ему представилась, Виталий сумел зацепиться за этот шанс. На протяжении последних 16 матчей «Рейнджерс» Кравцов ни разу не выпадал из основного состава «синерубашечников», что является позитивным знаком для нападающего.

Но в остальном всё смотрится не столь благоприятно. В сегодняшнем матче воспитанник «Трактора» был самым заряженным на игру хоккеистом «Рейнджерс», в результате завершив встречу с пятью бросками в створ ворот, что стало лучшим показателем среди всех участников матча. За проявленную активность молодой россиянин в итоге был вознаграждён заброшенной шайбой, которая стала для него первой за последние 12 матчей.

Но в этом же матче с Виталием произошла и история со знаком минус. Впервые за последнее время российский форвард потерял место во второй бригаде большинства, оказавшись заменённым на поймавшего кураж в атакующих действиях защитника К’Андре Миллера. И эта рокировка принесла положительный результат – именно с наброса Миллера Гудроу и забил победный гол.

Ещё одной негативной сентенцией для Кравцова является то обстоятельство, что сейчас он выпал из второй линии нападения, потеряв место в тройке с Артемием Панариным и Винсентом Трочеком. Это сочетание перестало демонстрировать всяческую эффективность в последних матчах, и уже в ходе встречи с «Монреалем» Галлан понизил Кравцова по звеньям.

В своём новом звене сегодня Кравцов забил важный гол, но расслабляться россиянину совершенно точно не стоит. В ближайшие дни «Рейнджерс» ждут возвращения в состав одного из своих лидеров Крайдера, и как только американец оправится от травмы (а он уже катается на льду), то моментально вернётся в первую тройку к Мике Зибанеджаду и Каапо Какко, что сдвинет вниз по тройкам Алекси Лафренье, а это, в свою очередь, приведёт к изменениям и в других сочетаниях. Кравцов может упасть в четвёртое звено, которое в системе Галлана (да почти как и у любого главного тренера клуба НХЛ) ограничивается двумя-тремя сменами (и это в лучшем случае) за период.

Молодому россиянину необходимо показывать куда большую последовательность в своих действиях и демонстрировать лучшую стабильность, чтобы и дальше сохранять место в составе «Рейнджерс», тем более что всё меньше и меньше времени остаётся до дедлайна НХЛ. Ни для кого не секрет, что генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри может снова оказаться одним из самых активных игроков на рынке в дедлайн, каким он показал себя год назад. И в этом случае именно Кравцов, с одной стороны, может потерять место в основном составе «Рейнджерс» по итогам дедлайна, а с другой стороны, Виталий и вовсе может стать разменной монетой при осуществлении сделок. И тогда в новом клубе Кравцову будет необходимо начинать всё с чистого листа.