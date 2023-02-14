Полунин – о статистике в сезоне КХЛ: не могу быть полностью довольным собой

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин высказался о своей игре в нынешнем сезоне КХЛ.

«Всё равно не могу быть полностью довольным собой. Думаю, как и любой другой игрок в таких случаях. В плане очков в том числе есть вопросы. Если бы не упускал все моменты, которые у меня появляются по ходу матчей, то личный результат был бы лучше.

У нас у всех один акцент, — выигрывать. Потому каждый понимает, что если он будет помогать команде голами и передачами, то всё сложится только проще и легче. Все матчи одинаково важные, я сам понимаю, что должен приносить пользу команде, забивать в атаке», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне Полунин принял участие в 62 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.