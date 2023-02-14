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Александр Полунин объяснил, зачем он прибегает к помощи психолога

Александр Полунин объяснил, зачем он прибегает к помощи психолога
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Нападающий «Локомотива» Александр Полунин рассказал, зачем он обращается за помощью к психологу.

«С психологом работал, чтобы как-то освободить голову. Нужен был человек со стороны, не относящийся к спорту. Ты с ним поговорил, он рассказал тебе всё, что нужно. Я сейчас тоже поддерживаю отношения с психологом, иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в нынешнем сезоне Полунин принял участие в 62 матчах, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

Вчера, 13 февраля, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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